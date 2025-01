Ilfattoquotidiano.it - La casta dei presidenti delle federazioni sportive è in rivolta: non vuol pagare le bollette. E chiede aiuto a Malagò

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Intoccabili, rieletti in eterno a colpi di maggioranze bulgare e candidature uniche, abituati a gestire lo sport italiano come una proprietà privata. A differenza dei comuni mortali, ifederali non vogliononemmeno le. L’ultima crociata dei padroni dello sport italiano è per mantenere le sedi federali gratis. Gratis per loro, ovviamente, perché aci pensa Sport e Salute, la società pubblica a cui Giancarlo Giorgetti ha affidato la cassaforte dello sport. Cioè lo Stato, e noi contribuenti.La partecipata guidata dal presidente Marco Mezzaroma e dell’amministratore delegato Diego Nepi nelle scorse settimane ha annunciato la svolta, il cosiddetto progetto “Sestante”: basta spazi gratis, chi lie dovrà contribuire. Questo per provare a razionalizzare l’enorme patrimonio immobiliare della società, 131 immobili in 105 città, di cui il 55% occupati dalle organizzazioni(nel restante 45% ci sono gli uffici della stessa Sport e Salute, o del Coni che già paga).