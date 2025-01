Ilnapolista.it - Kvara, il Napoli non lo svende. Il Psg non ha fretta, le parti sono ancora distanti (Gazzetta)

, ilnon lo. Manna e De Laurentiisstati chiari con l’entourage ()Attenzione a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato.vuole andar via ma se il Psg non sborsa i soldi, non se ne andrà. Lo ha fatto capire anche Antonio Conte in conferenza che ci ha tenuto a precisare: «mi chiamo fuori, non voglio che poipossa pensare che è rimasto perché ho posto il veto. Poi non voglio trovarmi con un giocatore in meno». Conte non pone veti ma il Psg deve sborsare soldi. L’Equipe scrive che l’affare si può chiudere a 65-70 milioni. Lainvece riporta che ilè stato chiaro con il calciatore e il suo entourage: o ci si avvicina agli 80 milioni oppure non se ne fa nulla.Ecco cosa scrive la:Un affaticamento cronico che pare più mentale, di motivazioni.