KAFKA – GLI ANNI DELLE DECISIONI di Reiner Stach | recensione

Per Il Saggiatore, Mauro Nervi Ronchi traduce l’immensa opera biografica dicirca l’illustre e tormentato romanziere Franz. L’opera consta di trentasei capitoli che sviscerano nel dettaglio la vita dello scrittore tra il 1910 e il 1915,difficili dal punto di vista familiare e lavorativo perché in uno regna il silenzio, nell’altro l’insoddisfazione.TramaMercoledì 18 maggio 1910, la cometa di Halley sorvola la città di Praga dove, sul ponte Carlo, si è riunita la folla incuriosita dallo spettacolo astrale. Tra la gente, Franz Blei di Monaco, l’impiegatoposte e poeta Max Brod e l’impiegato di assicurazioni Franz, allora ventisettenne, che è lì per conversare con gli illustri letterati, piuttosto che osservare un fenomeno che l’illuminata Europa razionalizzava per quello che era: il passaggio di “un ammasso di pietra porosa e di ghiaccio su di un’orbita ellittica intorno al sole” che “ogni settantaseiemerge dal buio .