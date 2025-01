Inter-news.it - Inter, ma quale crisi? Raggiunto storico record di vittorie in trasferta!

Le parole se le porta via il vento, i numeri invece restano. Dopo il successo a Venezia l’registra unoin Serie A e spazza via la ‘’ allaera stata condannata nei giorni precedenti.A PROCESSO – Quando l’non vince, laè sempre dietro l’angolo. La sconfitta in Supercoppa Italiana di lunedì non è stata, di certo, un bello spettacolo. Come non lo è stato neanche il processo mediatico successivo alla caduta contro i cugini rossoneri in Arabia Saudita, che ha ricordato quelli post Juventus e Milan in campionato. Come ha spiegato Simone Inzaghi nella conferenza stampa al termine del match contro il Venezia, puntare il dito contro l’che perde è piuttosto semplice. E, paradossalmente, tutto questo può anche rivelarsi un motivo di orgoglio. L’importante, alla fine, è essere consapevoli che la millantata “” non esiste.