Influenza | è arrivata la nuova ondata post-natalizia ecco i consigli per evitare i contagi

L’fa il suo ritorno, dopo la ‘pausa‘ dovuta alla chiusura delle scuole durante le festività natalizie con un incremento dei, in particolare tra giovani e anziani. Il virusle sta facendomente sentire il suo impatto in tutta Italia, con il ritorno alla normale quotidianità isono aumentati in modo significativo, raggiungendo ben 667.000 casi già nella prima settimana del 2025. L’allarme arriva dal più recente report dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che analizza la situazione del virus stagionale e delle malattie respiratorie. I bambini e gli anziani sono i più colpiti dall’Il numero di casi sta crescendo rapidamente, con i bambini sotto i cinque anni e gli anziani come principali destinatari di questo virus. In particolare, alcune aree del Nord Italia, come la provincia di Bolzano, insieme a diverse regioni del centro e del sud, stanno vivendo una pressione sanitaria notevole.