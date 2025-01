Quotidiano.net - Incendi a Los Angeles, il vesto spinge le fiamme di Palisades verso l’entroterra. Molti vip ricorrono a vigili del fuoco privati e assoldano guardie di sicurezza

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 gennaio 2025 - A Losè corsa contro il tempo per domare i sei principali. Il forte vento sta spostando lel'interno mentre ideltentano di contenerle a rischio della vita. Il bilancio delle vittime dell'inferno scoppiato nella città degli angeli è salito a sei morti, cinque delle morti nel rogo die 11 in quello di Eaton. Più di 153.000 i cittadini di Loshanno ricevuto l'ordine di evacuazione, ma potrebbero aumentare. Infatti l'o sulla costa diè contenuto, secondo la Cnn, "almeno per l'11%", ma i forti venti lo stannondo nell'entroterra "Brentwood e altre comunità vicine al Getty Center e all'UCLA", mentre gli altri, da Eaton ad Altadena, sono ancora molto attivi. E le forze in campo non sembrano essere sufficienti, anche se stanno affluendo pompieri anche dal Messico, e alcuni ricchi proprietari di ville a Pacifichanno iniziato ad assoldaredelper salvare le loro proprietà.