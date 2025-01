Lanazione.it - Il 13 gennaio in Consiglio comunale è il giorno del bilancio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 122025 – In, il 13, arriva la discussione e la votazione sulpreventivo. Si tratta della delibera principale, quella relativa al triennio 2025-2027, per la seduta di lunedì. La seduta sarà così articolata: alle 9 l'inizio con l'ora dedicata al question time. Quindi l'illustrazione da parte della sindaca Sara Funaro della delibera (la prima cittadina ha la delega al). Seguirà la discussione da parte dei consiglieri e la replica della sindaca. Si passerà quindi all'esame e al voto sugli emendamenti. Alla ripresa dei lavori, spazio per comunicazioni e domande di attualità (per un massimo di 30 minuti), quindi si riprenderà con la discussione sugli emendamenti. Dopo le dichiarazioni di voto, sarà il momento del voto sulla delibera e, a seguire, sugli ordini delpresentati.