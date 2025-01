Ilgiorno.it - I repubblicani ripartono da Monza con Valerio Antonelli

Il Partito Repubblicano Italiano riparte da. Quanto meno in Lombardia. Non è un caso se ieri il trentesimo congresso regionale si è svolto al teatro Binario 7. L’attuale segretario della sezione di, è infatti prossimo ad essere eletto segretario regionale, e per preparazione e capacità comunicativa, con i suoi soli 21 anni, si sta dimostrando l’enfant prodige capace di ringiovanire una sigla politica che vanta 130 anni di storia. Lo conosce bene il sindaco diPaolo Pilotto, presente per un saluto a inizio convegno, che è stato suo insegnante di religione al liceo classico Zucchi, dove il ventunenne ha maturato la passione politica. Oggi per lui essere repubblicano significa attualizzare quegli ideali al presente. "Non potremmo dircise non cercassimo innanzitutto, qui in Brianza, una connessione con il mondo produttivo e imprenditoriale, proiettandolo in una logica internazionale – spiega –.