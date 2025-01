Oasport.it - Hockey ghiaccio: in ICE vince il Val Pusteria. Cadono Bolzano e Asiago

La domenica sera dell’ICELeague porta una sola buona notizia alle squadre italiane impegnate nella prima fase della stagione 2024-2025 del torneo.Valinfatti ha battuto 5-0 l’Hydro Fehervar AV 19 con una partita perentoria. I “Lupi” non hanno lasciato scampo ai rivali travolgendoli sin dal primo periodo. Reti, nell’ordine, di Purdeller, Petan, Findlay, Deluca e infine Andersen per il pokerissimo.Due sconfitte invece per. Gli altoatesini hanno ceduto 3-1 sul campo dell’EC iDM Wärmepumpen VSV non riuscendo a contenere il ritorno dei padroni di casa dopo il gol iniziale del vantaggio delle “Foxes” griffato da Hults. Per i “locali” pareggio di Lindner e poi reti di Rebernig e Kulintsev. I veneti invece sono stati superati in casa per 2-3 dall’Olimpija Ljubljana.