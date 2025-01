Ilfattoquotidiano.it - “Ho preso la semaglutide per dimagrire e ho avuto pensieri suicidi. Mi sono vista sdoppiata, una parte di me, calmissima, era pronta a morire”: le parole di Alessia Lautone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si chiama, ha 58 anni e dirige l’agenzia di stampa LaPresse. La sua storia ha scelto di raccontarla con una lettera sul numero del settimanale F ed è stata poi contatta dal Corriere della Sera.ha spiegato che la scorsa estate si è fatta prescrivere un farmaco a base diper(ne abbiamo parlato, tra le altre, anche qui) e questo farmaco ha innescato in lei.Va ricordato che la ‘corsa’ ai farmaci a base di, pensati per i diabetici e gli obesi, è ormai irrefrenabile dadi chi vuole solo perdere peso, soprattutto negli Usa ma, come ricordato solo qualche giorno fa dal professor Garattini a proposito di questo tipo di farmaci, “conosceremo le reali conseguenze solo in futuro”. Tornando a, la si definirebbe normopeso, alta un metro e sessantacinque per 55 chili.