Sport.quotidiano.net - Fortitudo Cremona, bis della Effe

Bologna, 11 gennaio 2025 – Trenta minuti di rincorsa, ma alla fine la lunga distanza premia la, che flette una combattiva89-77 e stacca il secondo referto rosa consecutivo dopo quello dello scorso weekend contro Udine: per Bologna, al giro di boa di A2, è l’undicesimo sigillo stagionale. Ora sulla strada dei biancoblù arrivano due impegni a stretto giro: mercoledì alle 20,30 si sale ad Orzinuovi, domenica alle 18 arriva Piacenza nella grande soirée che vedrà il ritiromaglia numero 20 di Ruben Douglas. La cronaca Nella notte degli ex Barbante e Morgillo è subito quest’ultimo a presiedere l’area difensiva nei primi giri di cronometro, intralciando le manovre delle torri Freeman e Battistini (stoppata subita e fallo in attacco per il numero 7 biancoblù) e, nell’altra metà campo, innescando i tiri pesanti ravvicinati di Bertetti e Brown (5-6).