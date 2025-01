Lanazione.it - Due Mari: niente soldi nel bilancio. Allarme Pd e la Regione conferma. La Tirrenica avanti, i nostri lotti no

"È tutto pronto per la gara e l’affidamento dei lavori, ma devono essere assengnate le risorse. E dalle notizie che ricevo, iaretini della Duenon hanno copertura finanziaria". Da Firenze l’assessore regionale Stefano Baccelli mette in fila il lavoro fatto fin qui con il commissario straordinario Massimo Simonini, richiama la Conferenza dei servizi "all’interno della qualeabbiamo stabilito accordi con gli enti locali e, nello specifico con il Comune di Arezzo che aveva presentato osservazioni anche di un certo rilievo ma poi ha condiviso alcune modifiche; abbiamo infine sottoscritto l’intesa tra il commissario straordinario Simonini e il presidente dellaGiani". Tutto pronto, ma i duearetini rischiano di restare in stand by. E Simonini ha concluso il suo mandato: al suo posto arriverà il responsabile del dipartimento Anas dell’Umbria in virtù di una ripartizione delle competenze tra le regioni.