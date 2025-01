Rompipallone.it - Dal City al Milan, colpaccio per Ibrahimovic! L’affare sta per decollare

Ultimo aggiornamento 12 Gennaio 2025 22:47 di AlessiaZlatanvuole riconquistare San Siro e il: è perciò in arrivo undalla Premier League.Ilguidato da Sergio Conceição è in cerca di una nuova identità. Il passaggio avvenuto da Paulo Fonseca al tecnico ex Porto rappresenta un ribaltamento totale dal punto di vista tattico, visto che i due hanno filosofie calcistiche agli antipodi che richiedono tempo per essere metabolizzate.Nonostante un inizio promettente con la vittoria in Supercoppa, dove Conceição ha saputo lavorare sulla mentalità dei giocatori, risvegliando una squadra in crisi e conducendola a una doppia rimonta trionfale in Arabia, il successivo incontro di campionato contro il Cagliari ha riportato alla luce vecchie fragilità.La prestazione contro i sardi ha evidenziato problemi strutturali e psicologici, come dimostrato dall’errore clamoroso di Maignan sul gol di Zortea.