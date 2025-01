Lettera43.it - Cos’è il micro retirement e quando può essere una opportunità

Prendersi una pausa dal lavoro, staccare la spina. Non per pochi giorni, ma per mesi. Per un anno. Oppure di più. Si chiamaed è una nuova tendenza decollata negli Usa che potrebbe diffondersi parecchio fra la Gen Z. Ma anche, sia pur in misura minore, tra i Millennials. Si tratta di una evoluzione del classico periodo sabbatico o dell’aspettativa non retribuita dietro la quale c’è la convinzione che la vita privata e il benpersonale contino più della carriera.Immagine realizzata con Grok.Il lavoro non è più l’unico modo per sentirsi appagatiQui entra in gioco una grande differenza rispetto alla mentalità boomer. Il lavoro infatti non è più la conditio sine qua non per sentirsi appagati e soddisfatti. Secondo un sondaggio del Pew Research Center del 2023, solo il 44 per cento dei lavoratori statunitensi sotto i 30 anni ha dichiarato dimolto soddisfatto del proprio lavoro, negli over 65 la percentuale sale al 67 per cento.