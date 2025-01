Romadailynews.it - Cortei: Bonelli (Avs), condanna su violenza, impegno per verita’ su Ramy

“Condanniamo con fermezza gli episodi diavvenuti ieri sera a Roma contro le Forze dell’ordine, i danni agli immobili e gli atti vandalici commessi contro la sinagoga di Bologna”, afferma in una nota Angeloco-portavoce di Europa verde e parlamentare Avs. “Invitiamo tutti a raccogliere l’appello della famiglia diElgaml, a respingere ogni forma die a manifestare pacificamente per la ricerca della. Il governo non approvi nuove leggi repressive che trasformerebbero il nostro Paese in uno stato di Polizia”, aggiunge. (Com)Agenzia Nova