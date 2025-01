.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, non ne va una giusta

Leggi su .com

L’Avezzano rischia più volte, poi passa al 90? su autogol di Rotondo e laperde di nuovo, – 12 Gennaio 2025 – Inizia nella maniera peggiore il cammino di mister Mauro Antonioli sulla panchina della.Una autorete di al 90? regala una immeritata vittoria all’Avezzano e spinge i rossoblù sempre più vicini alla zona play-out.Gira proprio tutto male allain questo momento, ma l’undici senigalliese paga anche i suoi errori.Due ghiotte occasioni per lanel primo tempo: Kone prende il palo al 20? e poco dopo Ferrara si mangia il vantaggio.Il copione della ripresa è simile, lacrea ma il cuoio non entra.Come dopo la scorribanda di Fernandez, che crossa in mezzo, Pesaresi impatta e il gol non arriva per centimetri.Ecco l’Avezzano: gran botta di Staiano, fuori di poco.