.com - Calcio a 5 Serie A Femminile \ Okasa Falconara a valanga sulla CMB: 6-1 al “PalaBadiali”

Leggi su .com

Il 2025 del Pala Badiali si apre con il quinto successo interno in sei sfide casalinghe per le Citizens: tre gol per tempo, scanditi dalle doppiette di Ferrara ed Elpidio e i gol di Isa Pereira e Praticò, hanno messo in archivio la pratica con le lucane.MARITTIMA, 12 gennaio 2025 – La tredicesima diA Fabless non era una giornata come le altre al: per la prima volta, dopo la separazione di due stagioni fa, c’è stato il ritorno come avversari del tandem in panchina che tutto potè nell’epopea falconarese composto da Massimiliano Neri ed Andrea Mosca. Uno scudetto, una Champions League, due Coppe Italia e due Supercoppe fino al 2022-2023, prima di passare, dopo una stagione di riflessione, alla corte del club di spedizione dalla Basilicata. Ci ha pensato il campo, però, ad offrire i contorni dell’ordinarietà alla parentesi di oggi: per la quinta volta in sei gare casalinghe le citizens hanno raccolto bottino pieno tra le mura amiche.