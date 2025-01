Quifinanza.it - Bonus sicurezza 2025, quando scade e come beneficiarne

Leggi su Quifinanza.it

L’annoporta con sé novità in merito aiper la casa,l’opportunità di aumentare la protezione della propria casa e migliorare ladomestica. Si tratta del.Chi sta pensando di installare un sistema di allarme, videocamere di sorveglianza o porte blindate, potrà usufruire dell’incentivo fiscale. Ma cos’è esattamente il, chi puòrichiederlo?Cos’è ile quali interventi comprende?Ilè un’agevolazione fiscalel’Eco, che permette ai cittadini italiani di detrarre una parte delle spese sostenute per migliorare ladella propria abitazione. Ilconsente di ottenere una detrazione del 36% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.