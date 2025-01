Formiche.net - Biotech, supply chain e legislazione pharma. Il 2025 della politica sanitaria europea

L’anno si apre con una nuova Commissionee un’agendadensa di obiettivi strategici e dossier complessi. Dall’approvvigionamento di farmaci essenziali alla lotta contro l’antimicrobico-resistenza, passando per le riforme legislative nel settoree farmaceutico, l’Unione è chiamata a rispondere a sfide strutturali che non possono più essere rimandate. Tuttavia, l’incertezza sulle risorse disponibili e la crescente pressione esercitata da tensioni geopolitiche rischia di ridisegnare le priorità dell’Europa. In questo contesto, il neo-commissario alla Salute, Olivér Várhelyi, dovrà dimostrare di saper trasformare le promesse di una sanitàpiù forte in realtà tangibili, senza perdere di vista il delicato equilibrio tra innovazione, accessibilità e sicurezza.UN INIZIO TURBOLENTOL’ungherese Várhelyi, già commissario per l’Allargamento e ladi vicinato nella scorsa commissione – figura che Politico aveva definito “unlikely” a ottenere la conferma dopo la nomina da partepresidente Ursula von der Leyen – ha ribaltato le aspettative, lo scorso novembre, assicurandosi il ruolo di commissario europeo per la Salute e il benessere degli animali.