Ascolti 11 gennaio quanto ha fatto la prima di Ora O Mai Più e il confronto con le scorse edizioni

Parliamo di. Ieri, 112025, Ora O Mai Più è tornato in onda con la terza edizione dopo ben sei anni di pausa e lapuntata, come sappiamo, è stata vinta da Matteo Amantia degli Sugarfree. A seguirla sono stati 2.693.000 telespettatori, pari al 18,2% di share. Dati in linea con quelli di Tali e Quali di un anno fa.Dopo 6 anni dall’ultima edizione, #OraOMaiPiù torna con il 18,2% di share.Segna +0,6 da #TaliEQuali dell’anno scorso.Fin da ieri sera #OraOMaiPiù è primo in tendenza con il maggior numero di post (15.500).#Tv pic.twitter.com/CkH04G8Yoh— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) January 12, 2025Ovviamente non è giusto fare un paragone con glidelle passatedato che sono trascorsi diversi anni e l’offerta televisiva nel frattempo è cresciuta, così come sono aumentate le alternative sulle piattaforme di streaming.