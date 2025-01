.com - Zelensky al Quirinale: invita Mattarella a Kiev

Leggi su .com

continua il suo giro in Europa. Daha avuto l'assicurazione Italia manterrà un "sostegno pieno, inalterato e costante" all'Ucraina, perché in gioco non c'è solo il destino di un Paese vittima dell'aggressione russa, ma anche "il rispetto delle regole della comunità internazionale" e la "sicurezza dell'intera Europa": questa garanzia è arrivata dalla più alta carica dello Stato, Sergio, dando il benvenuto a VolodymyralL'articoloalproviene da Firenze Post.