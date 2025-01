Ilrestodelcarlino.it - Vota il tuo presepe: ecco i vincitori del concorso del Carlino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 gennaio 2025 - Oltre settemila tagliandi per premiare i vostri presepi ed eleggere idi ‘il tuo’. Si è concluso anche quest’anno il tradizionalenatalizio organizzato da il Resto del, che ospita i partecipanti nell’Aula Biagi della sede di via Mattei per la grande cerimonia. Qui, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi, la premiazione ufficiale: oltre ai primi tre classificati, altrettanti sono i riconoscimenti speciali che valorizzano le composizioni della natività più creative, originali e connesse al territorio, cittadino e metropolitano.chi sono i. PREMIAZIONI PRESEPI MEDICINA PIAZZA CAPITINI Le foto della cerimonia di premiazione Tutte le sedici realtà hanno ricevuto l'attestato di partecipazione, ma solo tre sono stati i: terzo posto per l'abitazione della signora Piera Cavazza, che allestisce da sola il suoin via Parisio 50.