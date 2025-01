Lanazione.it - Un nuovo nido a San Domenico: dodici i piccoli accolti nella sezione staccata di Villa Sitorni

Arezzo, 11 gennaio 2025 – Una SandiTanti e Casi: “Una sinergia tra gli Uffici per risposte concrete alle famiglie” Inaugurazione ufficiale questa mattina delSandi, già attivo da martedì 7 gennaio per l'inserimento dei. “Si tratta di unservizio in grado di dare una risposta concreta alle famiglie aretine per il segmento delche va dai 3 ai 12 mesi – hanno spiegato il vicesindaco Lucia Tanti e l'assessore Alessandro Casi. - Si tratta del segmento più complesso da affrontare, sia dal punto di vista della risposta organizzativa che di quella pedagogica. Quella che insieme al sindaco Ghinelli abbiamo fatto, è stata una scelta imponente, ovvero quella di puntare all'obiettivo delle liste di attesa zero nei servizi educativi del Comune di Arezzo.