Ucraina, la Brigata Azov crea un "battaglione internazionale". Ma solo reclute di lingua inglese

Roma, 11 gennaio 2025 - La più discussa, ma anche la più temuta, unità per operazioni speciali, la 12esima, apre al reclutamento di combattenti stranieri, soprattuttodi, per formare unda schierare assieme alle sue unità. Unità di paramilitari neonazisti. Ma eroi a Mariupol Nata nel 2014 come unità paramilitare di volontari di orientamento neonazista, e quindi più volte criticata anche all'estero, durante l'invasione russa si è distinta con alcuni reparti che hanno resistito in maniera eroica in difesa di Mariupol, asserragliati per giorni nell'area dell'acciaieriastal. Una battaglia che però hafrenato l'avanzata dei reparti di Mosca. Il 16-20 maggio 2022 è stato lo stesso governo ucraino a ordinare all'unità delladi arrendersi, per non farli massacrare dai russi.