Thesocialpost.it - “Tutto annullato”. GF, rivolta e caos per Helena: sta succedendo di tutto

Leggi su Thesocialpost.it

Il clima al Grande Fratello si fa sempre più teso, in vista della puntata di lunedì prossimo. La scorsa settimana, durante l’episodio eccezionalmente trasmesso mercoledì 8 gennaio, Jessica Morlacchi ha abbandonato il gioco spontaneamente dopo essere stata messa in nomination d’ufficio insieme aPrestes e Ilaria Galassi. Il Regolamento del Gf sul sito afferma che SONO VALIDI SOLO I VOTI PROVENIENTI DALL’ITALIA.Il televoto deve essereperchè i fans divotano da altri Paesi d’Europa e da altri continenti. Mandate email al @Codacons @GrandeFratello #grandefratello #shailenzo pic.twitter.com/Nji52oUAHW— Mariluna (@mariluna002) January 9, 2025 Non gli scemenzo che chiamano il Codacons per i fantomatici voti dal Brasile quando loro si autodenunciano dicendo di usare i bot per votare.