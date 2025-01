Lanazione.it - Torna "Pagine di legalità". A Siena i protagonisti della lotta alla Mafia

Quellaalle Mafie è una storia discritte e di tanteancora da scrivere. Mezzo secolo di battaglie che fondano le radici nel passato e che si ripercuotono, ancora, nel presente. Anche la città del Palio ha una ‘penna’ per tramandare la memoria e rendere consapevoli le nuove generazioni:, stavolta al Santa MariaScala, nella sala Italo Calvino, la rassegna ‘diincontra ialle Mafie’, quattro incontri a ingresso gratuito in cui scrittori, magistrati e giornalisti affronteranno il tema, portando in dono la loro esperienza. Il progetto nasce dcollaborazione tra Comune e Movimento Agende Rosse. "Vogliamo offrirecittadinanza una testimonianza di impegno per la– le parole del sindaco, Nicoletta Fabio –: gli incontri hanno una funzione educativa, soprattutto per le giovani generazioni che ne saranno garanti.