Lanazione.it - Tenta la truffa del finto incidente, la polizia interviene mentre la vittima stava dando i soldi

Pistoia, 11 gennaio 2025 – Hato ladelai danni di un’anziana ma laè riuscita a sventarla. È successo a Pistoia. L’anziana signora era stata accusata dallatrice di aver provocato un danno all’auto durante la manovra per uscire dal parcheggio del supermercato, pretendendo subito un risarcimento in contanti, anziché attivare le previste procedure risarcitorie mediante assicurazione. Una volante della, chetransitando proprio in quel momento nella zona del supermercato, si è accorta di cosaaccadendo ed è intervenuta, svendo lae denunciando l’autrice, una donna italiana 70enne, già conosciuta alle forze dell’ordine per i propri precedenti di. Gli agenti sono intervenuti proprio nell’attivo in cui lai contanti per risarcire ildanno alla presuntatrice.