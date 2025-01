Metropolitanmagazine.it - Stessa, storia, stesso posto, stessi 883: Max Pezzali e Mauro Repetto insieme a sorpresa al Forum di Assago

Che Max, un tempo gli 883, siano tornati in buoni rapporti, nonostante alcune divergenze legali e antichi dissapori, è cosa nota. A confermare il clima disteso, qualche tempo fa, i due si erano fatti immortalare in un bar, mentre sorseggiavano una birra come due vecchi amici. La pace, isomma, sembrava fatta, e ieri ne abbiamo avuto la conferma definitiva.Durante l’ultima data del concerto evento aldiMax Forever – Questonon è un albergo, i fan della band simbolo degli anni Novanta hanno vissuto l’emozione che gli estimatori degli Oasis proveranno (si spera) tra qualche mese: rivedere entrambi i loro beniaminiin scena.Gli 883 di nuovoper una serae Max, gli ex 883Quando, pochi mesi fa, era circolata la voce che anon fosse andata giù la candidatura del collega al Sansirino, premio conferito ai cittadini meritevoli di Pavia, tutti avevano temuto una nuova frattura tra i due.