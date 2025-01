Oasport.it - Sofia Goggia tranquillizza dopo la caduta: “Sto bene, la neve fresca mi ha tradita”

A St. Anton, in Austria,non ha concluso la discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’azzurra è scivolata pocoil secondo intermedio, ma fortunatamente l’uscita non ha avuto conseguenze, come lei stessa ha confermato a caldo ai microfoni di Rai 2 HD.La spiegazione tecnica dell’uscita: “Tuttofortunatamente, in quella curva sono andata leggermente lunga, ma avevo proprio come idea di entrare un pochino con meno direzione e farla poi, solo che sono andata completamente nellavicino alle reti e non sono più riuscita a far rientrare l’esterno, ed è andata così“.Bilancio molto positivo per l’Italia: “Il primo podio di Laura Pirovano (in realtà l’azzurra ha poi chiuso quarta, ndr), poi Federica Brignone ha inseguito tanto questa vittoria, quindi alla fine è stata brava.