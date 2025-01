Sport.quotidiano.net - Serie D. Civitanovese, al rientro Padovani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ettoreè rientrato in gruppo ed è una buona notizia in casain vista della trasferta che domani i rossoblù affronteranno in casa dell’Atletico Ascoli. L’esperto attaccante ex Fano era fermo per infortunio da circa 3 settimane, esattamente da prima della gara contro la Sambenedettese che ha chiuso il girone di ritorno. Finora aveva sempre svolto sedute differenziate, mentre ieri ha preso parte alla partitella con i compagni e a questo punto potrebbe ambire alla convocazione nel match che alle 14.30 si terrà al "Don Mauro Bartolini" di Ascoli. I rossoblù potrebbero presentarsi alla partita con tutti gli effettivi a disposizione, considerando anche ildalla squalifica di Passalacqua. Tuttavia è con la rifinitura odierna che si avrà modo di fugare ogni dubbio da questo punto di vista.