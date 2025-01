Sci alpino Cdm maschile | start list slalom gigante Adelboden Odermatt insegue il tris

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per l’appuntamento con lonella seconda giornata di azione nella tappa di Coppa del mondodi sci, in Svizzera. Nella giornata di sabato, Clement Noel ha centrato la terza vittoria stagionale nello, consolidando la vetta di una classifica generale che lo vede in lotta a due con Henrik Kristoffersen, protagonista di un terzo posto solido. Secondo posto, invece, per Lucas Pinheiro Braathen, che ha regalato il primo podio al Brasile nella specialità, dopo aver già centrato un secondo posto a Beaver Creek nel.Tra i grandi protagonisti, ecco il solito Marco, che sulle nevi svizzere va a caccia del terzo successo consecutivo dopo aver trionfato in Val d’Isere e in Alta Badia. Partick Feurstein e Leo Anguenot, i due che hanno chiuso al secondo posto i due appuntamenti precedenti, partiranno rispettivamente con i pettorali numero 20 e 19.