Roma Ranieri | Cristante domani in campo presto con il gruppo Zalewski? Aspettiamo

10 gennaio 2025 - Due giorni dalla trasferta di Bologna e in casac'è voglia di vendicare il ko casalingo patito nell'ultima sfida giocata con i rossoblù. Il 2-3 dello stadio Olimpico fu l'ultimo capitolo di Ivan Juric sulla panchina capitolina e anche l'inizio di questa terza epoca Claudioin giallorosso. Non è folle definire il ko dell'andata come uno dei crocevia di questa stagione, per questo la trasferta del Dall'Ara va affrontata con tutte le precauzioni del caso. Così a due giorni dalla sfida, il tecnico dellasi è presentato a Trigoria in conferenza stampa per presentare la gara che avrà il calcio d'inizio alle 18 di domenica. Ecco le sue parole. In estate il ruolo di, con ogni probabilità, migrerà da bordoalla tribuna, convergendo in una nuova figura dirigenziale.