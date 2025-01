Ilfoglio.it - Rivoli carsici della letteratura italiana

Ferdinando Ingarrica potrebbe essere un personaggio inventato; invece, purtroppo, è reale, nonostante che la sua opera completa sia appena stata pubblicata in un volume a cura di Stefano Tonietto (Poesia demenziale da Ferdinando Ingarrica a oggi, Quodlibet, 307 pp., € 19 euro). Tonietto infatti, otto anni fa, per la stessa casa editrice aveva scritto unalatina inesistente, irta di poeti arcaici che componevano direttamente in forma di frammento, di autori licenziosi come Gaio Adulterio Sfrenato, di filosofi politici che teorizzano il governo di tutti su nessuno. Nel 2022 si era reso Svetonietto, biografo di imperatori immaginari (Altri dodici Cesari, Exòrma, 162 p., € 16), dove spiccavano Dextaliniano, il primo imperatore repubblicano, e Dissidio, l’imperatore tardoantico traumatizzato dal non aver visto accoppiarsi i propri genitori.