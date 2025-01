Laprimapagina.it - Raid notturno in un supermercato di Contrada, furto parziale e danni ingenti

Dieci rapinatori hanno messo in atto una vera e propria azione paramilitare nella notte scorsa, durante un’irruzione in unsituato a, in provincia di Avellino. I malviventi, arrivati a bordo di due auto, hanno forzato la saracinesca e, una volta dentro, hanno devastato gli ambienti alla ricerca della cassaforte.Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano i rapinatori con il volto coperto, guanti e faretti, che sono riusciti parzialmente ad aprire la cassaforte, ma non a portarla via a causa delle grida di aiuto della figlia del proprietario, residente al piano superiore. Nonostante ciò, sono riusciti a rubare 1.500 euro dalle casse e a causarealle strutture interne per un valore superiore ai seimila euro.Il sindaco di, Pasquale De Sanctis, ha espresso solidarietà alla famiglia del commerciante.