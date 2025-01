Ilrestodelcarlino.it - "Punteremo su mare d’inverno e riqualificazione delle ex colonie"

"Il turismo è unaindustrie strategiche della nostra regione. Il 2023 si è chiuso con risultati eccellenti: 61,8 milioni di presenze, superando i dati del 2019. Per confere migliorare questi numeri, il nostro approccio sarà sistemico: vogliamo collegare le politiche turistiche con lo sviluppo economico, l’occupazione, i trasporti, la gestione del territorio, la cultura e lo sport". È uno dei passaggi di Roberta Frisoni, durante la presentazione ieri del programma di mandato in consiglio regionali. "Abbiamo introdotto – spiega la neo assessora al turismo, con deleghe anche al commercio, allo sport, allee ai lungo– il concetto di accessibilità turistica come elemento chiave. Di grande interesse per la costa, ad esempio, è l’obiettivo di promuovere un sistema aeroportuale regionale integrato capace di per attrarre un maggior numero di passeggeri internazionali.