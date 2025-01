Justcalcio.com - “Perché non possiamo vincerla?” – Rogers spera nelle possibilità dell’Aston Villa in FA Cup dopo la vittoria in rimonta

Sito inglese:Morganafferma che “tutto può succedere in una competizione di coppa” mentre si chiedel’Astonnon sia riuscita a vincere la FA Cuplaper 2-1 al terzo turno sul West Ham.Lucas Paquetà ha segnato nove minuti, ma due gol delin cinque minuti del secondo tempo hanno ribaltato la partita, dato che Graham Potter è stato sconfitto nella sua prima partita alla guida del West Ham.Venerdì ilnon ha tirato un solo tiro nel primo tempo, ma nella ripresa ha recuperato. Amadou Onana ha ottenuto il pareggio al 71?, con Morgan Rodgers che ha segnato il gol della, assicurando cheraggiungesse il quarto turno della FA Cup in stagioni consecutive per la prima volta dal 2014-15 e 2015-16.In effetti, ilha eliminato una squadra di Premier League dalla competizione per la prima volta dalla semifinale del 2014-15 contro il Liverpool, che è stata anche l’ultima volta che è riuscita a vincere una partita di FA Cup in