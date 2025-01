Gamerbrain.net - Palworld: Come ottenere lo scudo avanzato

Loè una delle difese più potenti in, essenziale per i giocatori che desiderano affrontare le sfide più impegnative. Con un livello di protezione straordinario pari a 1800, è il compagno perfetto per sopravvivere agli scontri più intensi. Scopriamo insiemeottenerlo.Prerequisiti per Sbloccare loPer accedere alla fabbricazione dello, devi prima soddisfare alcune condizioni fondamentali:Raggiungi il Livello 60:Migliora il tuo personaggio con il potenziamento Feybreak Upgrade per accelerare il progresso.Esplora dungeon e completa missioni per accumulare l’esperienza necessaria.Punti Tecnologia:Colleziona almeno 5 punti tecnologia per sbloccare il progetto dellonella tua linea di sviluppo tecnologico.