Bergamonews.it - Ora o mai più, C’è posta per te o Kung Fu Panda? La tv dell’11 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, sabato 11, su RaiUno alle 21.25 prende il via “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni.Otto cantanti che sono stati protagonisti, in un passato più o meno recente, di una stagione di successo, gli interpreti di una hit, di un brano che tutti abbiamo cantato e che è rimasto scolpito nella memoria, che ha raggiunto le vette delle classifiche e del gradimento popolare e poi sono stati trascurati dal mercato discografico entrando in una zona d’ombra da dove hanno faticato a riemergere. Con “Ora o mai più” hanno la possibilità di tornare al grande pubblico, di cantare i loro successi e far parte di una gara che premia il vincitore ma gratifica con un ritorno di popolarità tutti i partecipanti.Gli otto cantanti in gara (con i loro successi) sono: Anonimo Italiano – “Anche questa è vita”; Matteo Amantia degli Sugarfree – “Cleptomania”; Antonella Bucci – “Amarti è l’immenso per me” (con Eros Ramazzotti); Carlotta – “Frena”; Pierdavide Carone – “Di notte”; Loredana Errore – “Ragazza occhi cielo”; Pago – “Parlo di te”; e Valerio Scanu – “Per tutte le volte che.