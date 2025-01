Oasport.it - Nessuna come Federica Brignone in Italia: ha vinto in quattro diverse specialità in Coppa del Mondo!

Leggi su Oasport.it

La vittoria dinella discesa di St. Anton, in Austria, è storica per lo sci alpino azzurro: diventano infatti 133 i successi dell’femminile nella storia delladel, con la valdostana che raggiunge le 30 affermazioni, diventando la prima ad imporsi in.I successi di, infatti, sono distribuiti tra gigante (14), superG (10), combinata alpina (5) e, appunto, discesa (la vittoria odierna è la prima per lei nella): staccata, in questa particolare graduatoria Deborah Compagnoni, le cui 16 affermazioni sono suddivise tra gigante (13), superG (2) e slalom (1).Nella classifica dellene più vincenti tra le due atlete già citate c’è Sofia Goggia, seconda assoluta con 25 successi, suddivisi però soltanto tra discesa (18) e superG (7), la quale oggi scivola a -5 da