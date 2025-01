Tvplay.it - Napoli scatenato con i soldi di Kvara: assalto per il doppio colpo

Leggi su Tvplay.it

Ilsi prepara a separarsi datskhelia, ad un passo dal Paris Saint Germain. Gli azzurri hanno in cantiere due acquisti per sostituirlo.Ancora qualche giorno di convivenza poi, una volta limati gli ultimi dettagli della trattativa e fatte le valigie, sarà tempo di dirsi addio. Sta per giungere alla parola fine il matrimonio tra ile Khvichatskhelia, ormai ad un passo dal Paris Saint Germain. Il 23enne georgiano, infatti, non verrà convocato per la partita di domani contro il Verona mentre i transalpini, a stretto giro di posta, verseranno nelle casse azzurre i 75 milioni richiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis. Risorse fresche che saranno subito reinvestite, al fine di potenziare la rosa di Antonio Conte.con idiper il– TvPlay.