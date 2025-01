Anteprima24.it - Napoli, appuntamento col PSG per Kvara: Skriniar in prestito, poi Pellegrini e Galeno. Chiesa si allontana

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIlè sempre più al centro del mercato invernale, con Khvichatskhelia protagonista assoluto delle trattative. L’atteso incontro tra il club azzurro e il Paris Saint Germain, in programma la prossima settimana, potrebbe sancire la cessione del talento georgiano già a gennaio.Secondo le ultime indiscrezioni, un accordo verbale trae PSG sarebbe già stato raggiunto. I parigini sono pronti a mettere sul piatto 70-75 milioni di euro per assicurarsitskhelia, una cifra che De Laurentiis potrebbe accettare con un ulteriore piccolo rilancio. Un’alternativa resta l’inserimento di Milannella trattativa. Il difensore slovacco potrebbe arrivare acon la formula del, con uno stipendio interamente a carico del club azzurro. In questo caso, l’operazione complessiva raggiungerebbe il valore di 80 milioni, coprendo anche i costi legati al contratto di