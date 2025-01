Dailyshowmagazine.com - Marco Polo Revisited: Mostra Evento per i 700 Anni dalla Morte di Marco Polo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Inaugurazione: Giovedì 16 gennaio 2025, ore 17.30Luogo: Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti, 47 – RomaIngresso libero fino a esaurimento postiCelebrazione die del Capodanno CineseIn occasione dei 700die in concomitanza con il Capodanno Cinese, la Fondazione Italo Cinese di Roma presenta la. L’inaugurazione, fissata per il 16 gennaio 2025, sarà una serata esclusiva all’Acquario Romano, con interventi di esperti e performance artistiche uniche.Lasarà visitabile presso il Centro Sperimentale di Cinematografia fino al 22 gennaio 2025.Un Ponte Culturale tra Italia e CinaPromossaFondazione Italo Cinese con il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma e Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, l’esposizione mette in luce l’importanza dello scambio culturale tra Italia e Cina, coinvolgendo giovani artisti delle Accademie di Belle Arti di Perugia, Firenze e Torino, insieme a colleghi cinesi.