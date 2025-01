Lanazione.it - Manifattura, via all’housing sociale. La giunta ’apre’ 2700 metri quadri

Sono oltre 2750, per la precisione 2756, idi superficie del complesso dellaTabacchi che verranno destinati ad housingnella forma della locazione temporanea a canone calmierato. È quanto prevede una delibera approvata dalladi Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore a Casa, Nicola Paulesu. Nel provvedimento anche le indicazioni per la convenzione tra il Comune e la società M.T.Tabacchi S.p.A, che stabilirà la durata, non inferiore a 12 anni, del vincolo locativo, i criteri per la determinazione del canone e per i suoi aggiornamenti, secondo pararidotti del 20% rispetto agli accordi territoriali per la locazione in vigore al momento e le modalità per l’individuazione degli utenti. "Mettiamo in campo altre opportunità di housingper fornire ulteriori risposte sul tema abitativo e venire incontro alle esigenze dei cittadini.