Lutto Perrella, il cordoglio del Club per l'Unesco di Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente Achille Mottola, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci delperdipiangono la dolorosa scomparsa della dott.ssa Paola Maria Cecere, fondatrice, primo presidente delsannita, già Consigliere Nazionale della FICLU (Federazione Italianae Centri per).Con il suo tratto umano cordiale e generoso e il suo forte senso civico, ispirato ai valori dell’amicizia e della solidarietà, con il costante impegno per la promozione umana e la valorizzazione culturale e sociale, Paola lascia una grande testimonianza di servizio e di rispetto nella famiglia UNESCO.La sua vita è stata un fulgido esempio di abnegazione nelle tante iniziative, da lei pensate, promosse ed organizzate per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità: rimarranno indelebili le ore ed i giorni da lei spesi per i due riconoscimenti UNESCO del Complesso monumentale di Santa Sofia e dell’Appia «Regina Viarum.