Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le prove dell’allround con Lollobrigida e Ghiotto

12:03 41.56 il primo riferimento cronometrico fissato dalla teutonica. Ora spazio alla francese Julia Nizon ed alla tedesca Mara Jasch.12:01 Si parte con la heat che vede al via la sola tedesca Josie Hofmann.500 METRI ALLROUND FEMMINILE11:59 Eccoci tornati amici di OA Sport, tra due minuti inizieranno lecon i 500 metri femminili.11:47 Circa 15 minuti di pausa per consentire le operazioni di rifacimento ghiaccio, poi spazio ai 500 metri femminili allround. A tra poco!11:43 LA TOP 5 DELLA SPRINT MASCHILE1-Jenning De Boo (NED) 102.5052-Marjn Scheperkamp (NED) +1.543-Tim Prins (NED) +2.644-Marten Liiv (EST) +2.915-Damian Zurek (POL) +2.9910-David Bosa (ITA) +5.5018-Francesco Betti (ITA) +11.6511:40 Esulta il pubblico olandese.