Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2025 in DIRETTA: quattro italiani ai quarti! Out Dalmasso e Coratti al femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Arrivano appaiati i due, sarà il photofinish a dare la sentenza definitiva. Che bella sfida tra i due.13.49 SUPER DERBY A TINTE AZZURRE: al cancelletto Roland Fischanller e Gabriel Messner. Pista rossa per quest’ultimo!13.48 Tante sbavature per Aurner, ringrazia Bormolini che vola in semifinale senza problemi e con ampio margine: 6.31 di vantaggio.13.47 E’ il turno del nostro Maurizio Bormolini, affronterà l’austriaco Aurner. Credici Maurizio!13.46 Prommegger alla final four, fuori Yankov per 14 centesimi.13.45 Si prosegue: sfida tra Yankov (BUL) e Prommegger (AUT).13.44 DANIELE BAGOZZA SFIORA IL MIRACOLO MA ESCE PER 13 CENTESIMI. Che errore di Daniele che cade al cancelletto, appena in partenza. Bravo poi a resettare spianato sulla tavola e a recuperare un secondo.