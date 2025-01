Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2025 in DIRETTA: Bormolini e Messner in semifinale! Bagozza chiude 8° nella classifica finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Parte il derby nipponico tra Takeuchi e Miki.13.52 Il quadro delle semifinali femminili:Takeuchi (JPN)- Miki (JPN)Dekker(NED)- Krol (POL)SEMIFINALI FEMMINILI13.50 Gabrielin, per pochissimo, per una mano supera il proprio capitano!13.50 Arrivano appaiati i due, sarà il photofinish a dare la sentenza definitiva. Che bella sfida tra i due.13.49 SUPER DERBY A TINTE AZZURRE: al cancelletto Roland Fischanller e Gabriel. Pista rossa per quest’ultimo!13.48 Tante sbavature per Aurner, ringraziache vola insenza problemi e con ampio margine: 6.31 di vantaggio.13.47 E’ il turno del nostro Maurizio, affronterà l’austriaco Aurner. Credici Maurizio!13.46 Prommegger alla final four, fuori Yankov per 14 centesimi.