Iodonna.it - L'impresa garibaldina, con tanto di sbarco e grandi battaglie da kolossal e la storia dei personaggi interpretati dal duo comico siciliano

Leggi su Iodonna.it

Toni Servillo, Ficarra e Picone nell’ultimo film del regista palermitano Roberto Andò, L’abbaglio, in sala dal 16 gennaio con 01, che racconta l’dei Mille nel 1860 con Garibaldi (Tommaso Ragno), il colonnello palermitano, amletico e filosofo, Vincenzo Giordano Orsini (Toni Servillo) e due siciliani come tanti, Domenico Tricò (Salvatore Ficarra), contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale, illusionista e baro (Valentino Picone). Ficarra e Picone: film, serie tv, “Incastrati”, “La stranezza”, vita privata guarda le foto Leggi anche › Toni Servillo e Ficarra e Picone: la strana coppia di “La stranezza” arriva su Rai 1 › Ficarra e Picone, dal 1 gennaio ancora insieme in “Incastrati”, nuova serie Netflix In questo film, costato ben 18 milioni di euro e spesso recitato in dialetto stretto (ci sono i sottotitoli), l’, condidae ladi questi due ultimi che inizialmente disertano e poi, solo alla fine, ritrovano un po’ di quella dignità che saranno pronti a perdere anni dopo.