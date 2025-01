Lanazione.it - L’AM Aglianese cerca riscatto con l’Albacarraia

Domani alle 14.30 si alzerà il sipario sulla diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, la seconda sia per quanto riguarda il 2025 che per il girone di ritorno: un motivo in più, per le formazioni di Pistoia e provincia, per dare il 110%. Iniziando dal girone A di Prima categoria: il CQS Pistoiapunti-salvezza ricevendo il Pieve Fosciana, il Tempio Chiazzano se la vedrà in trasferta contro la corazzata Montignoso. Passando al girone D, il Quarrata secondo si prepara a Chiazzano allo scontro al vertice contro il Settimello capolista.tenterà di risalire violando il terreno di gioco del, mentre l’Atletico Casini Spedalino proverà a sfruttare il fattore-campo per fare lo sgambetto al Casale Fattoria. Scendendo in Seconda categoria, per il Pescia è l’ora della verità: allo Stadio dei Fiori arriva il Piazza primo della classe ed una vittoria permetterebbe alla banda Martini di mettere la freccia.