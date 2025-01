Sport.quotidiano.net - L’allenatore avversario. Baldini: "Ritroviamo la voglia di sognare»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"La squadra ha smesso di? Ho fatto questa riflessione con i ragazzi. Dopo la gara con il Milan inconsciamente abbiamo pensato di essere diventati bravi. E forse abbiamo smesso die sono venuti fuori i nostri limiti". Il Pescara che aspetta il Rimini non gode di ottima salute e questo Silviolo sa benissimo. Il tecnico toscano guarda nelle pieghe del momento no. Mettendoci dentro tutto. Compreso quel mercato di riparazione che potrebbe privarlo di qualche giocatore di punta. "Ai ragazzi non posso dire nulla, ogni settimana si allenano al meglio – dice– Questo è un momento in cui abbiamo delle difficoltà. Non dobbiamo spaventarci e dobbiamo cercare di rimanere attaccati al treno della promozione. Dobbiamo continuare a lavorare con grande professionalità". Due punti nelle ultime quattro partite e, di colpo, il Pescara è scivolato dalla prima alla terza posizione della classifica.